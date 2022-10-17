Артист ще декілька років тому придбав дуплекс у Києві поруч зі студією та вже тривалий час робить там ремонт. Але через війну Позитив залишився без виступів і, відповідно, без заробітку, тому зараз наводить лад у будинку своїми силами.

В ефірі "Сніданок з 1+1" вперше показав своє житло, де вже два роки йде ремонт.

"Я закінчую ремонт і живу в ньому. Я розпочав його, коли почався COVID, це перша криза була. Потім наступний рік… Тобто він тягнеться вже два роки. Спочатку я розігнався – у мене була команда, прораб, дизайнери. Концерти є, гроші заробляєш…" – розповів Завгородній.

Олексій зараз живе на першому поверсі, бо на другому ще дуже багато роботи.

"Я на другому поверсі не живу. Я живу на першому поверсі, там же є диванчик. Ще роблять сходи… Я от весь місяць зараз жив зі штукатуром. Я прокидався, він мені стукав у двері, бо ж неможна подзвонити. Я йому відкривав, він робив щось, я далі спав", - зізнається артист.

Артист також додав, що тепер дуже економить на ремонті.

"Я думаю, що цінності змінилися. Тому що, якщо ти хотів якусь гарну ретро-лампу, то зараз це просто лампочка. Мені цього вистачає. Воно зараз не на часі. Зараз на часі допомога ЗСУ", - наголосив Позитив.

Нагадаємо, внучка Софії Ротару похвалилася, як їй живеться в Нью-Йорку: наречений-мільйонер оцінив.

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA у ліжку похвалилася розвагами з коханим на відпочинку.

Також Politeka писала, що "Мастер Шеф" Клопотенко дав простий рецепт для стрункості та краси.