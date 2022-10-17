На офіційній сторінці студії в Instagram розмістили потужну відеонарізку, в якій Євген Кошовий, Олександр Пікалов та інші зірки "Квартал 95" виступають перед військовими. Усього вони здійснили понад 140 таких виїздів.

До артистів "Квартал 95" на гастролях долучилося багато популярних виконавців, серед яких Наталія Могилевська, Тіна Кароль, Злата Огнєвіч, Дмитро Монатик, Даша Астаф'єва, Віталій Козловський, Коля Сєрга, Дзідзьо та Олександр Пономарьов, гурт KAZKA, Світлана Тарабарова, Pianoбой. Вони виступали у військових частинах, госпіталях, бомбосховищах, на станціях метро.

"І кожен такий виїзд до наших героїв, кожна щира посмішка цих мужніх людей додає впевненості у тому, що такі зустрічі дуже важливі: вони допомагають нашим військовим відволіктися, переключитися, зарядитися позитивними емоціями і з новими силами продовжувати боронити нашу Батьківщину. Правда - за нами, тому ми обов'язково переможемо! Дякуємо нашим друзям-артистам, які з нами і підтримують своєю творчістю наших героїв💙💛", — заявили в студії "Квартал 95".

На публікацію відреагувала співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч: "А скільки ще ваших добрих справ за кадром! Я дякую за все ❤️❤️❤️".

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