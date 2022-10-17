Артист с начала полномасштабного вторжения активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку украинских защитников и пострадавших от войны. В этот раз на своей странице в Instagram Melovin опубликовал мощный пост, в котором показал список попыток уничтожения украинского языка, начиная с 17 века.

"Попытки уничтожить украинский язык с 17 века. "Какая разница" Или как Христина становилась Кристиной, а Микита - Никитой", - пишет Костя Бочаров.

Украинцы в комментариях полностью поддержали артиста:

"Мурашки уходят от понимания, как долго мы боремся за свое будущее и свободу";

"Им это не удалось и, если украинцы массово не будут страдать болезнью "какаяразница", то никогда не удастся";

"Это надо показывать тем, для кого "какая разница". Потому что блин достали. Уже только потому, что убийцы общаются на ка*апском, можно перестать им говорить. Когда народ разумным станет";

"Да, Данило стал Даниил, Ганна - Анна, Пилип - Филипп. Примеров множество. То и неудивительно, что обрусение крепко застряло в голове части украинцев, которые, вместо того, чтобы как можно быстрее сбросить это навязанное позорное иго чужого языка, продолжают петь Какая разница. Имели бы хоть капельку чувства собственного достоинства".

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