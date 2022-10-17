Дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова поїхала до своєї сестри та вже активно ділиться кадрами із відпустки

Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі, де планує пробути цілий місяць. Туди вона поїхала до своєї сестри та вже активно ділитися кадрами з відпустки на своїй сторінці у Instagram.

Катерині Репяхової вдалося побувати у Національному парку Бейт-Гуврін-Мареша. Це один із численних національних парків Ізраїлю, який називається "Землею тисячі печер". Парк розташований на перетині торгових шляхів з Месопотамії до Єгипту, він відбиває історію понад 2000 років.

"3 століття до н.е. торкаючись минулого...", - підписала кадри дружина Віктора Павлика.

Для прогулянки вона обрала милий образ, який складався з легкого світлого костюма і крислатого капелюшка. У ньому Катерина Репяхова виглядала ніжною та якоюсь зворушливою.

Користувачам мережі припало до душі вбрання дівчини і вони залишили для неї компліменти: "Яка таємнича краса. Вам дуже підходить капелюшок", "Краса! Дуже цікаво. Дякую", "Як красиво", "Хотілося б там побувати", "Знімки, що чіпляються, і ви якась понад ніжна і зворушлива у цьому костюмі".

Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.

Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похизувалась планами на відпустку.