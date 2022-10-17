Жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова поехала к своей сестре и уже активно делиться кадрами из отпуска

Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом находится в Израиле, где планирует пробыть целый месяц. Туда она поехала к своей сестре и уже активно делиться кадрами из отпуска на своей странице в Instagram.

Екатерине Репяховой удалось побывать в Национальном парке Бейт-Гуврин-Мареша. Это один из многочисленных национальных парков Израиля, который называется "Землей тысячи пещер". Парк расположен на пересечении торговых путей из Месопотамии в Египет, он отражает историю на протяжении более 2000 лет.

"3 век до н. э. Прикасаясь к прошлому...", - подписала кадры жена Виктора Павлика.

Для прогулки она выбрала милый образ, который состоял из легкого светлого костюма и широкополой шляпки. В нем Екатерина Репяхова выглядела нежной и какой-то трогательной.

Пользователям сети пришелся по душе наряд девушки и они оставили для нее комплименты: "Какая таинственная красота. Вам очень подходит шляпка", "Красота! Очень интересно. Спасибо", "Как красиво", "Хотелось бы там побывать", "Чарующие снимки и вы какая-то сверх нежная и трогательная в этом костюмчике".

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.