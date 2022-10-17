Цього разу на сторінці в Instagram артистка опублікувала моторошне відео, зняте під час атаки окупантів на столицю вранці 17 жовтня. На кадрах чутко сильний гул безпілотника та постріли — сусіди співачки намагалися збити дрон самотужки.
"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", — повідомила Могилевська.
На запитання, чим вони намагалися збити "мопед" на такій відстані, Наталія відповіла: "Стріляли своїм, що маємо".
Шанувальники в коментарях підтримали Могилевську:
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"Наташа,@баш його! Ти зможеш!";
"у нас дуже відважні люди👍💪🙏нехай вбереже Вас бог🙏";
"Ще один чорний понеділок";
"Нелюди запускають ці машини смерті, нехай їм все повернеться в сто разів! Тримайтеся, рідні, Перемога буде за нами, Україно переможе!";
"всі, хто мав зброю, зметикували зразу, що можна по тому мопеду стріляти. Наші люди нереальні ❤️";
"Заради Вашої безпеки не робить цьго над своїм будинком та не показуйте місцевість, ті падли теж вас читають. Бережіть себе!";
"Ось навіщо потрібна зброя -усим! І стріляти повинні вміти - усі!!!".
Нагадаємо, Наталія Могилевська розповіла про нову ініціативу та замахнулася на велику суму.
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