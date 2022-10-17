Відома українська співачка та продюсерка Наталія Могилевська показала, як іранський дрон-камікадзе пролетів прямо над її будинком у Києві.

Цього разу на сторінці в Instagram артистка опублікувала моторошне відео, зняте під час атаки окупантів на столицю вранці 17 жовтня. На кадрах чутко сильний гул безпілотника та постріли — сусіди співачки намагалися збити дрон самотужки.

"Ворожий дрон над моїм будинком сьогодні. Було дуже страшно, тому що всі ми з сусідами намагалися його збити і я боялася, щоб він не впав на наші будинки", — повідомила Могилевська.

На запитання, чим вони намагалися збити "мопед" на такій відстані, Наталія відповіла: "Стріляли своїм, що маємо".

Шанувальники в коментарях підтримали Могилевську:

"Наташа,@баш його! Ти зможеш!";

"у нас дуже відважні люди👍💪🙏нехай вбереже Вас бог🙏";

"Ще один чорний понеділок";

"Нелюди запускають ці машини смерті, нехай їм все повернеться в сто разів! Тримайтеся, рідні, Перемога буде за нами, Україно переможе!";

"всі, хто мав зброю, зметикували зразу, що можна по тому мопеду стріляти. Наші люди нереальні ❤️";

"Заради Вашої безпеки не робить цьго над своїм будинком та не показуйте місцевість, ті падли теж вас читають. Бережіть себе!";

"Ось навіщо потрібна зброя -усим! І стріляти повинні вміти - усі!!!".

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