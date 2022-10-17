Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская показала, как иранский дрон-камикадзе пролетел прямо над ее домом в Киеве.

В этот раз на странице в Instagram артистка опубликовала жуткое видео, снятое во время атаки оккупантов на столицу утром 17 октября. На кадрах слышен сильный гул беспилотника и выстрелы — соседи певицы пытались сбить дрон своими силами.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", — сообщила Могилевская.

На вопрос, чем они пытались сбить "мопед" на таком расстоянии, Наталья ответила: "Стреляли своим, что имеем".

Поклонники в комментариях поддержали Могилевскую:

"Наташа, @баш его! Ты сможешь!";

"у нас очень отважные люди 👍💪🙏пусть убережет Вас бог🙏";

"Еще один черный понедельник";

"Нелюди запускают эти машины смерти, пусть им все вернется в сто крат! Держитесь, родные, Победа будет за нами, Украина победит!";

"все, кто имел оружие, сообразили сразу, что можно по тому мопеду стрелять. Наши люди нереальны ❤️";

"Ради Вашей безопасности не делает этого над своим домом и не показывайте местность, те падлы тоже вас читают. Берегите себя!";

"Вот зачем нужно оружие -всем! И стрелять должны уметь - все!!!".

Напомним, Наталья Могилевская рассказала о новой инициативе и замахнулась на большую сумму.

Как Politeka сообщала, взволнованная Могилевская удивила видом.

Также Politeka писала, что Наталья Могилевская показала закулисные кадры из метро, где награждали легендарных украинцев.