Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України завдяки своєму чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру, показала кадри з місця нової трагедії в Києві.

Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але регулярно навідується на батьківщину.

Напередодні співачка разом із чоловіком та дітьми приїхала до України та показала, як вони розважаються у Львові, а вже наступного дня радість затьмарили сумні новини з Києва. Вранці 17 жовтня російські окупанти атакували столицю іранськими дронами-камікадзе.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія показала моторошні кадри з місць влучань у Києві та повідомила деякі подробиці трагедії.

"Мій рідний Київ сьогодні! 😭 Росєя знов масовано атакувала міста України дронами «Камікадзе», та ракетами! По Києву було нанесено 5 ударів по центру міста, та житловим будинкам! Є постраждалі та загиблі!", — пише артистка.

Українці в коментарях також не стримують емоцій: "Боже, яке горе😢", "Боже, неможливо усвідомити 💔 Тварі ка*апські, будьте прокляті до кінця своїх поколінь. Тримаймося Українці, Бережи Боже 🙏".

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