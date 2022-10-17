Камалия, считающаяся самой богатой певицей Украины благодаря своему мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, показала кадры с места новой трагедии в Киеве.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но регулярно наведывается на родину.

Накануне певица вместе с мужем и детьми приехала в Украину и показала, как они развлекаются во Львове, а на следующий день радость затмили печальные новости из Киева. Утром 17 октября российские оккупанты атаковали столицу иранскими дронами-камикадзе.

В этот раз на своей странице в Instagram Камалия показала жуткие кадры с мест попаданий в Киеве и сообщила некоторые подробности трагедии.

"Мой родной Киев сегодня! 😭 Россия вновь массированно атаковала города Украины дронами «Камикадзе» и ракетами! По Киеву было нанесено 5 ударов по центру города и жилым домам! Есть пострадавшие и погибшие!", — пишет артистка.

Украинцы в комментариях также не сдерживают эмоций: "Боже, какое горе!", "Боже, невозможно осознать 💔 Твари ка*апские, будьте прокляты до конца своих поколений. Держимся Украинцы, Береги Боже 🙏".

Напомним, россияне сорвали эфир с Юрием Горбуновым и Людмилой Барбир.

Как сообщала Politeka, звезды "Квартал 95" новым видео зацепили Злату Огневич.

Также Politeka писала, что Позитив впервые похвастался своим домом в Киеве и показал ремонт.