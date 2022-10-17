У коментарях під постом Олександри Зарицької користувачі мережі висловлювали своє співчуття та зазначали, що їхня ненависть до російських окупантів зростає.

Як повідомляє Politeka.net, росія вранці 17 жовтня вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку у Шевченківському районі Києва. Під завалами врятували 19 людей, ще двоє знайшли мертвими. Зірки не стримують свого гніву. Солістка гурту "Kazka" Олександра Зарицька також не змогла стриматися і публікувала на своїй сторінці в Instagram пост.

Уранці 17 жовтня під час повітряної тривоги російські окупанти обстріляли столицю України. Шевченківський район Києва атакували іранськими дронами-камікадзе Відомо про п'ять ударів.

Солістка гурту "Kazka" показала житлову багатоповерхівку, зруйновану іранським дроном, і висловила своє співчуття тим, хто втратив свій будинок, а також сім'ям загиблих мешканців багатоповерхівки.

"Центр Києва. Сьогодні. І знову ранок трапився не з усіма. Мої співчуття постраждалим та втраченим близьким. Ніколи не забудемо", - написала Олександра Зарицька.

У коментарях користувачі мережі висловлювали своє співчуття і відзначали, що їхня ненависть до російських окупантів зростає після кожної такої атаки: "Сподіваюся весь наш біль повернеться до росіян", "Моє співчуття всім, хто жив у цьому будинку", "Щоб ці дрони їм на голови падали, виродки", "Моя ненависть до російських тварин все більше зростає. Впевнена, вони за все заплатять".

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