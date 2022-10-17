В комментариях под постом Александры Зарицкой пользователи сети выражали свое сочувствие и отмечали, что их ненависть к российским оккупантам растет.

Как сообщает Politeka.net, россия утром 17 октября ударила дроном-камикадзе по жилому дому в Шевченковском районе Киева. Под завалами спасли 19 человек, еще двоих нашли мертвыми. Звезды не сдерживают своего гнева. Солистка группы "Kazka" Александра Зарицкая также не смогла сдержаться и опубликовала на своей странице в Instagram пост.

Утром 17 октября во время воздушной тревоги российские оккупанты обстреляли столицу Украины. Шевченковский район Киева атаковали иранскими дронами-камикадзе. Известно о пяти ударах.

Солистка группы "Kazka" показала жилую многоэтажку, разрушенную иранским дроном, и выразила свое сочуствие тем, кто потерял свой дом, а также семьям погибших жителей многоэтажки.

"Центр Киева. Сегодня. И снова утро случилось не со всеми. Мои соболезнования пострадавшим и потерянным близким. Никогда не забудем", - написала Александра Зарицкая.

Позже певица добавила фото, себя заплаканной, отметив, что очень переживает за своих близких.

"Как же это ужасно быть вдали, когда в Киеве в такое время происходит ужас... Вся моя семья, все мои близкие там, каждую минуту проверяю новости", - добавила она.

В комментариях пользователи сети выражали свое сочувствие и отмечали, что их ненависть к российским оккупантам растет после каждой такой атаки: "Надеюсь вся наша боль вернется к россиянам", "Мое сочуствие всем, кто жил в этом доме", "Чтобы эти дроны им на головы падали, уроды", "Моя ненависть к российским тварям все больше растет. Уверена, они за все заплатят".

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