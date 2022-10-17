Катерина Репяхова показала перше відео, яке було знято після прильоту іранського дрону до житлової багатоповерхівки.

Як повідомляє Politeka.net, вранці 17 жовтня росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Окупанти потрапили до одного з житлових будинків, люди опинилися під завалами. Молода дружина Віктора Павлика теж не залишилася осторонь. Зокрема, Катерина Репяхова опублікувала емоційний пост у Instagram.

Вона показала перше відео, яке було знято після прильоту іранського дрону до житлової багатоповерхівки. На кадрах видно, як палають кілька останніх поверхів. Незабаром тим часом чергують біля будинку, пожерті гасять вогонь, а рятувальники розбирають завали.

"Ця війна навчить нас жити. А їх помирати", - підписала відповідні кадри Катерина Репяхова.

Користувачі мережі у коментарях до всього іншого не могли стримати свого гніву, а також розчарування.

"Весь світ дивиться на геноцид нації і досі не визнали мерзенну країну терористом", "Рано чи пізно, все повернеться до цих нелюдів. Україна розквітне", "Хворі сусіди це неприємно, але нам не звикати! Боріться поборете!", - писали у коментарях під постом Катерини Репяхової.

Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

Також Politeka писала, що молода дружина Павлика вирішила на якийсь час розлучитися з чоловіком заради чергового відпочинку.

Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похизувалась планами на відпустку.