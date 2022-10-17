Екатерина Репяхова показала первое видео, которое было снято после прилета иранского дрона в житловую многоэтажку.

Как сообщает Politeka.net, утром 17 октября россия атаковала Киев дронами-камикадзе. Взрывы раздались в Шевченковском районе. Оккупанты попали в один из жилых домов, люди оказались под завалами. Молодая жена Виктора Павлика тоже не осталась в стороне. В частности, Екатерина Репяхова опубликовала эмоциональный пост в Instagram.

Она показала первое видео, которое было снято после прилета иранского дрона в житловую многоэтажку. На кадрах видно, как горят несколько последних этажей. Скорые тем временем дежурят у дома, пожраные тушат огонь, а спасатели разбирают завалы.

"Эта война научит нас жить. А их – умирать", - подписала соответствующие кадры Екатерина Репяхова.

Пользователи сети в комментариях ко всему прочему не могли сдержать своего гнева, а также разочарования.

"Весь мир смотрит на геноцид нации и до сих пор не признали мерзкую страну террористом", "Рано или поздно, все вернется к этим извергам. Украина расцветет", "Больные соседи это неприятно, но нам не привыкать! Боритесь поборете!", - писали в комментариях под постом Екатерины Репяховой.

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.