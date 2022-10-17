17 жовтня шоумену виповнюється 39 років, але свято затьмарила атака на Київ іранськими дронами-камікадзе з боку російських окупантів.

На своїй сторінці в Instagram Христина Решетнік розмістила кадри з ефектної фотосесії, на яких ведучий позує у вишиванці та білосніжних штанах, а його дружина в коротенькій червоній сукні з вишивкою.

"Коханий, попри все, що відбувається довкола - сьогодні Твій День ❤️Ми з усім справимося, перемога скоро буде за Україною і ми разом будемо розвивати нашу країну. Знаю, що мир - це твоє найбільше бажання, то ж нехай воно здійсниться якомога скоріше 🙏🏻Люблю тебе, мій Всесвіте, дякую тобі за наших неймовірних синів 💛💙", — написала Христина.

Зіркова пара 10 жовтня відзначала 12 річницю шлюбу. Решетніки виховують трьох синів — Івана, Дмитра та маленького Сашка.

Напередодні Григорій та Христина повідомили створення свого сімейного благодійного фонду “Reshetnik Family”. Зараз вони збирають кошти на три тепловізори для українських захисників на передовій. Ведучий додав, якщо хтось на честь його дня народження долучиться до збору, то він буде ще щасливішим.

Нагадаємо, дружина Григорія Решетніка вразила кадрами з весілля свого племінника-військового.

Як повідомляла Politeka, Решетнік після "Холостячки" зустрівся з Мішиною у новому проекті.

Також Politeka писала, що дружина Решетніка розкрила секрети ідеальної фігури після народження трьох синів.