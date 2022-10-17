17 октября шоумену исполняется 39 лет, но праздник затмила атака на Киев иранскими дронами-камикадзе со стороны российских оккупантов.

На своей странице в Instagram Кристина Решетник разместила кадры из эффектной фотосессии, на которых ведущий позирует в вышиванке и белоснежных брюках, а его жена в коротеньком красном платье с вышивкой.

"Любимый, несмотря на все происходящее вокруг - сегодня Твой День ❤️ Мы со всем справимся, победа скоро будет за Украиной, и мы вместе будем развивать нашу страну. Знаю, что мир - это твое величайшее желание, так что пусть оно исполнится как можно скорее 🙏🏻Люблю тебя, моя Вселенная, благодарю тебя за наших невероятных сыновей 💛💙", - написала Кристина.

Звездная пара 10 октября отмечала 12-ю годовщину брака. Решетники воспитывают трех сыновей – Ивана, Дмитрия и маленького Сашу.

Накануне Григорий и Кристина сообщили о создании своего семейного благотворительного фонда “Reshetnik Family”. Сейчас они собирают деньги на три тепловизора для украинских защитников на передовой. Ведущий добавил, если кто-то в честь его дня рождения присоединится к сбору, то он будет еще счастливее.

Напомним, жена Григория Решетника поразила кадрами со свадьбы своего племянника-военного.

Как сообщала Politeka, Решетник после "Холостячки" встретился с Мишиной в новом проекте.

Также Politeka писала, что жена Решетника раскрыла секреты идеальной фигуры после рождения троих сыновей.