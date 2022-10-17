Українська реперка Олена Савраненко, відома під псевдонімом Alyona Alyona, з початку повномасштабної війни в Україні багато часу проводить за кордоном.

Нещодавно артистка повернулася в Київ та вранці в понедідок, 17 жовтня, вона, як і багато мирних українців, потрапила під атаку іранських дронів-камікадзе з боку російських окупантів.

На своїй сторінці в Instagram Альона Альона опублікувала моторошні кадри з місць прильотів та емоційно висловилася про цю трагедію. Артистка також продублювала свій пост англійською мовою, аби донести інформацію про злочини росіян до своїх іноземних фанів.

"Приїхала в Україну, в Київ, додому і потрапила під атаку росії дронами-камікадзе. Але у мене все добре, чого не скажеш про людей, які були в цьому будинку...💔 Боляче, як вперше, кожного разу. Я ніколи не втомлюсь повторювати і вас закликаю: RUSSIA IS A TERRORIST STATE!", — наголосила виконавиця.

Додамо, під час пошуково-рятувальних робіт у житловому будинку в центрі Києва, куди влучив російський дрон, витягнули тіла трьох загиблих мирних мешканців. Як повідомив мер Віталій Кличко, серед жертв — молода пара, чоловік і дружина, які очікували на дитину. Жінка була на 6 місяці вагітності.

Усього з 28 дронів-камікадзе, запущених по Києву вранці 17 жовтня, 5 долетіли до столиці, решту вдалося збити різними засобами

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