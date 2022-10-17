Украинская рэперша Алена Савраненко, известная под псевдонимом Alyona Alyona, с начала полномасштабной войны в Украине много времени проводит за границей.

Недавно артистка вернулась в Киев и утром в понедельник, 17 октября, она, как и многие мирные украинцы, попала под атаку иранских дронов-камикадзе со стороны российских оккупантов.

На своей странице в Instagram Алена Алена опубликовала жуткие кадры с мест прилетов и эмоционально высказалась об этой трагедии. Артистка также продублировала свой пост на английском языке, чтобы донести информацию о преступлениях россиян до своих иностранных фанов.

"Приехала в Украину, в Киев, домой и попала под атаку россии дронами-камикадзе. Но у меня все хорошо, чего не скажешь о людях, которые были в этом доме... 💔 Больно, как впервые, каждый раз. Я никогда не устану повторять и вас призываю: RUSSIA IS A TERRORIST STATE!", - подчеркнула исполнительница.

Добавим, во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре Киева, куда попал российский дрон, вытащили тела троих погибших мирных жителей. Как сообщил мэр Виталий Кличко, среди жертв — молодая пара, муж и жена, которые ожидали ребенка. Женщина была на 6 месяце беременности.

Всего из 28 дронов-камикадзе, запущенных по Киеву утром 17 октября, 5 долетели до столицы, остальные удалось сбить разными средствами.

Напомним, россияне сорвали эфир с Юрием Горбуновым и Людмилой Барбир.

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