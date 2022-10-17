Як повідомляє Politeka.net українська співачка Оля Цибульська зважилася на сміливий крок і пообіцяла своїм підписникам у Instagram чесно відповісти на будь-яке їхнє запитання. З усіх питань артистка обрала вельми філософські, відповідаючи на які вона б змогла дати слушну пораду. Відповіді з'явилися на її сторінці в Instagram.

Так, підписниця співачки звернула увагу на те, що багато людей найчастіше вірять тим, кому не варто вірити. Оля Цибульська зазначила, що це відбувається через виховання, яке було надано людині ще в дитинстві.

"Якщо дитина росте в коханні та повному прийнятті, то вона не боїться довіряти миру та людям. І переживати розчарування теж не страшно. Вони такі повноцінні члени життя, як і щастя. Кожен шлях це досвід. Не бійся його", - зазначила артистка.

Також у артистки поцікавилися, як відпустити минуле зі свого життя.

"Мозок чіпляється за старе, як за відому історію. Навіть якщо вона негативна. Будь-яка для нього - ок, адже знайома. Це дає почуття безпеки. Таке вже було, я знаю, що відчуватиму і як поводитимуся. Відпусти, як кулька , і твоє сьогодні матиме смак. Учора завжди слабше за завтра", - порадила Оля Цибульська.

Нагадаємо, Цибульська після "бавовни" у Криму замахнулася на Кремль і звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Цибульська засвітилася з чоловіком, поділившись щасливим моментом.

Як Politeka повідомляла, біда трапилася з кумою Дзідзьо Цибульської, несподівані кадри.