Как сообщает Politeka.net, украинская певица Оля Цибульская решилась на смелый шаг и пообещала своим подписчикам в Instagram честно ответить на любой их вопрос. Из всех вопросов артистка выбрала весьма философские, отвечая на которые, она бы смогла дать дельный совет. Ответы появились на ее странице в Instagram.

Так, подписчица певицы обратила внимание на то, что многие люди зачастую верят тем, кому не стоит верить. Оля Цибульская отметила, что это происходит из-за воспитания, которое было дано человеку еще в детстве.

"Если ребенок растет в любви и полном принятии, то он не боится доверять миру и людям. И переживать разочарование тоже не страшно. Они такие полноценные члены жизни, как и счастье. Каждый путь это опыт. Не бойся его", - отметила артистка.

Также у артистки полюбопытствовали, как отпустить прошлое из своей жизни.

"Мозг цепляется за старое, как за известную историю. Даже если она негативная. Любая для него - ок, ведь знакомая. Это дает чувство безопасности. Такое уже было, я знаю, что буду чувствовать и как буду себя вести. Отпусти, как шарик, и твое сегодня будет иметь вкус. Вчера всегда слабее за завтра", - посоветовала Оля Цибульская.

Напомним, Цибульская после "хлопка" в Крыму замахнулась на Кремль и обратилась к украинцам.

Также Politeka писала, что Цибульская засветилась с мужем, поделившись счастливым моментом.

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