Популярна українська співачка Камалія, яка багато років одружена з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка виклала миле фото із сімейних вихідних у Львові.

Схоже, вся родина вибралася на вікенд на західну Україну, ще й з погодою вгадали. Судячи з знімку, день був сонячний, а настрій у всіх відмінний. Камалія, її чоловік Мохаммад та їхні доньки-близнючки смішно вишикувалися для фото, а одна з дівчаток ще й шпагат зробила прямо на площі.

У підписі до публікації Камалія написала: "16.10.22, Львів, Україна". А шанувальники відразу почали коментувати нове фото артистки з сім'єю, засипаючи їх компліментами: "Дуже гарна сім'я. Все буде Україна", "Вчора теж була у Львові. От вас би зустріти", "Чудові", "Раді вітати вас у нашому місті". "Дуже гарні!", "Яка гарна родина. Які дівчатка, вже дорослі. Розтяжка супер!", "Люблю", "Які ж красиві у вас дівчата. Правду кажуть, що від великого кохання красиві діти народжуються".

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