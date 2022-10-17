Актриса Ольга Сумська прокинулася від страшних вибухів, які пролунали зовсім поруч із її домом в Києві.

Лише вчора артистка та її чоловік Віталій Борисюк радували українців прем'єрою їхньої вистави "Дорослі забави" в Києві, а вже сьогодні вранці, 17 жовтня, російські окупанти знову здійснили атаку на столицю.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 56-річна зірка емоційно прокоментувала наліт іранських дронів-камікадзе на місто. Вибухи пролунали зовсім поруч із домом Сумської.

"Київ!Сьогодні прокинулись від страшних вибухів, які пролунали зовсім поруч… Навіть сидячи у паркінгу, відчували, як здригаються стіни будинку…‼️ ❗️ Із 28 дронів, які сьогодні вранці летіли на Київ, цілі досягли лише 5, решту було знищено, повідомив мер Києва Віталій Кличко... Зруйновано житловий будинок,є загиблі… Геноцид українців триває…😭😭😭", — пише Ольга Сумська.

Українці в коментарях до публікації також не стримують емоцій:

"Дай нам Бог витримати це… 💔Зараз знову оголосили масштабну повітряну тривогу по країні. Тримаймося, українці! Все буде добре! 💙💛";

"Невже немає в світі сили зупинити цей відвертий тероризм!! Чому всі споглядають і виказують свою найглибшу стурбованість";

"Господи, помилуй нас, що коїться??? Вічна пам'ять загиблим...😢".

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