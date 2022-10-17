На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила емоційний пост на честь свого покійного батька, який сьогодні, 17 жовтня, мав би святкувати свій день народження.

Сергій Хлябич та сестра Софії Михайлівни Лідія Ротару були разом протягом 40 років, у шлюбі у них народилася донька, яку назвали Софія, вона ж Sonya Kay. Бізнесмен, який свого часу був художнім керівником ансамблю "Черемош", у якому співали сестри Лідія, Ауріка й Софія Ротару, пішов із життя в 2020 році.

"Татку, сьогодні твій День Народження! Ми з мамою за тобою страшенно сумуємо, тебе дуже не вистачає! Я пам‘ятаю тебе завжди життєрадісним, з гумором і справедливим! Ти найкращий тато в світі! Дякую тобі за все! ❤️ Хоча тебе зараз разом з нами немає, я відчуваю і точно знаю, що ти поруч! Ти нас оберігаєш! Наш янгол охоронець! Ми тебе дуже любимо! Ти завжди в наших серцях! ❤️🙏🏻🕊️", — зворушливо написала Соня Хлябич.

Соня опублікувала також кілька світлин свого батька, на одній з яких він ще в молодості обіймає її маленьку.

На публікацію лайками відреагували зіркові родичі: сама Софія Ротару та її син Руслан Євдокименко.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що син російського співака та музиканта Ігоря Талькова отримав повістку.

Також повідомлялося, що Софія Ротару опублікувала страшні фотографії з місця ракетного обстрілу в центрі Києва.

Крім того, Politeka.net писала, що пісні Алли Пугачової почали скасовувати в росії.