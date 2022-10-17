Популярная украинская певица Камалия, которая много лет замужем за пакистанским миллиардером Мохаммадом Захуром, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила милое фото с семейных выходных во Львове.

Похоже, все семейство выбралось на уикенд на западную Украину, еще и с погодой угадали. Судя по снимку, день был солнечный, а настроение у всех отличное. Камалия, ее муж Мохаммад и их дочки-близняшки забавно выстроились для фото, а одна из девочек еще и шпагат сделала прямо на площади.

В подписи к публикации Камалия напсиала: "16.10.22, Львов, Украина". А поклонники тут же принялись комментировать новое фото артистки с семьей, засыпая их комплиментами: "Очень красивая семья. Все будет Украина", "Вчера тоже была во Львове. Вот вас бы встретить", "Замечательные", "Рады приветствовать вас в нашем городе! Очень хорошие!", "Какая красивая семья. Какие девочки, уже взрослые. Растяжка супер!", "Обожаю", "Какие же красивые у вас девушки. Правду говорят, что от большой любви красивые дети рождаются".

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