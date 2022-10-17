Як повідомляє Politeka.net, вранці 17 жовтня росія атакувала Київ дронами-камікадзе. Вибухи пролунали у Шевченківському районі. Окупанти потрапили до одного з житлових будинків, люди опинилися під завалами. Український актор та телеведучий Юрій Горбунов не зміг стриматися та опублікував на своїй сторінці в Instagram емоційний пост.



Після ранкової атаки Києва дронами-камікадзе український телеведучий вкотре нагадав, що росія – творить в Україні, а також закликала світову спільноту розібратися з терористичним Іраном, який допомагає російським окупантам.

Юрій Горбунов також опублікував фото житлової багатоповерхівки до та після атаки дронами.

"Житловий будинок у центрі Києва! До і після! Російський світ приносять до столиці іранські безпілотники! Може світові пора розібратися з Іраном!", - емоційно написав телеведучий.

У коментарях під постом користувачі мережі погодилися з Юрієм Горбуновим, а також проклинали росіян, які атакують мирних людей: "Всі знають, що Іран - країна терорист! Треба, щоб рф присвоїли - це "почетне звання", Гріти вам усім в аду, уроди москальські", "Бумеранг зламає вам роги та копита - за всі ваші блювотні напади!! Україна вам не по зубах", "Всі все бачать, І ніхто не може зупинити сраного вбивцю".

Нагадаємо, Горбунов вражений, як у Грузії тролять росіян, що тікають від мобілізації.

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