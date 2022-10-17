Телеведуча нещодавно оголосила збір у 3,2 млн грн на нове житло для сім'ї Целухіних, які дбають про 10 дітей-сиріт - сьогодні вдалося його закрити.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Катя Осадча, яка з початку війни залишилася в Україні та запустила соціальний проект з пошуку зниклих людей, повідомила добрі новини. Ними знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram. Як вона зазначила, їй захотілося повідомити хоч трохи добрих новин після сьогоднішнього обтріла дронами.

Зокрема, телеведуча нещодавно оголосила збір у 3,2 млн грн на нове житло для сім'ї Целухіних, які дбають про 10 дітей-сиріт. Сім'я з Луганщини, місто Рубіжне. На війні вони не тільки втратили будинок, що самостійно будували, а й батька сімейства.

Катя Осадча зазначила, що збір вдалося закрити і в сім'ї з'явиться свій будинок. Телеведуча записала відео, в якому подякувала всім, хто зробив донат.

"Скоро вся велика родина переїде з маленької квартири у свій будинок. Ми дуже вдячні всім, хто зробив свій внесок у проект "Дім для дітей". Усього за місяць вдалося зібрати необхідну суму. І все це завдяки вашій небайдужості! Ми вже на стадії вибору будинку для сім'ї Зараз родина живе в маленькій квартирі без опалення, тому дуже важливо, щоб до заморозків вони отримали затишний будинок... Сподіваємося, що після всіх втрат, які пережила родина Ірини, вони нарешті зможуть відчути домашнє тепло", - зазначила телеведуча.

Вона також додала, що завдяки невеликим донатам вдалося зібрати більше грошей, ніж планували спочатку.

"Ми ще раз переконалися в силі маленьких донатів і втішилися в тому, як українці можуть об'єднатися. Адже замість необхідної суми 3 212 293 грн ми зібрали ще більше-3 403 246 грн. Гроші, що залишилися, стануть першим кроком у допомозі черговому дитячому будинку сімейного типу", - пообіцяла Катя Осадча .



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