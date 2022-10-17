Телеведущая недавно объявила сбор в 3,2 млн грн на новое жилье для семьи Целухиных, заботящиеся о 10 детях-сиротах - сегодня удалось его закрыть.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с начала войны осталась в Украине и запустила социальный проект по поиску пропавших людей, сообщила хорошие новости. Ими знаменитость поделилась на своей странице в Instagram. Как она отметила, ей захотелось сообщить хоть немного хороших новостей после сегодняшнего обтрела дронами.

В частности, телеведущая недавно объявила сбор в 3,2 млн грн на новое жилье для семьи Целухиных, заботящиеся о 10 детях-сиротах. Семья из Луганщины, город Рубежный. На войне они не только потеряли самостоятельно строящийся дом, но и отца семейства.

Катя Осадчая отметила, что сбор удалось закрыть и у семьи появится свой дом. Телеведущая записала видео, в котором поблагодарила всех, кто сделал донат.

"Скоро вся большая семья переедет из маленькой квартиры в свой дом. Мы очень благодарны всем, кто внес свой вклад в проект "Дом для детей". Всего за месяц удалось собрать необходимую сумму. И все это благодаря вашему неравнодушию! Мы уже на стадии выбора дома для семьи. Сейчас семья живет в маленькой квартире без отопления, поэтому очень важно, чтобы до заморозков они получили уютный дом... Надеемся, что после всех потерь, которые пережила семья Ирины, они наконец-то смогут почувствовать домашнее тепло, - отметила телеведущая.

Она также добавила, что благодаря небольшим донатам удалось собрать даже больше денег, чем планировали изначально.

"Мы еще раз убедились в силе маленьких донатов и утешились в том, как украинцы могут объединиться. Ведь вместо необходимой суммы 3 212 293 грн мы собрали еще больше-3 403 246 грн. Оставшиеся средства станут первым шагом в помощи очередному детскому дому семейного типа", - пообещала Катя Осадчая.



Напомним, Осадчая обратилась к украинцам после "откровений" Земфиры.

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