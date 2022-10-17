Відома російська співачка Алла Пугачова, чоловік якої Максим Галкін розкритикував російську спецоперацію в Україні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Нещодавно примадонна виставила на продаж свій розкішний особняк у Підмосков'ї та поїхала жити до Ізраїлю, а тепер показала несподіване фото із відомими музикантами, які підтримали Україну.

На новій фотографії Алла Борисівна знята в компанії Андрія Макаревича та Бориса Гребенщикова. При цьому сама вона виглядає дуже молодо та свіжо. Перед камерою примадонна з'явилася в білі блузі з відкритим декольте і чорному піджаку, її волосся недбало покладене, а на обличчі легкий макіяж і сяюча усмішка.

Пугачова не стала підписувати знімок, залишила лише емодзі-сердечка, а шанувальник одразу заходилися коментувати нову публікацію артистки. "Хороша компанія, це безцінно в наш час. Та й у всі часи, мабуть", "Воїни світу", "Прекрасні люди в одній фотографії", "Прекрасні люди з честю та гідністю!", "Смілива жінка та співачка! Браво! ", "Три стовпи адекватності", "Улюблені! Кращі! Найчесніші!", "Легендарна трійка і просто прекрасні люди, як виявилося", "Ви доказ того, що Бог є!", "Красива дуже", "Ах, яка чудова компанія!", - пишуть у коментарях.

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