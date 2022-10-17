Известная российская певица Алла Пугачева, муж которой Максим Галкин раскритиковал российскую "спецоперацию" в Украине, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Недавно примадонна выставила на продажу свой роскошный особняк в Подмосковье и уехала жить в Израиль, а теперь показала неожиданное фото с известными музыкантами, которые поддержали Украину.

На новой фотографии Алла Борисовна запечатлена в компании Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова. При этом сама она выглядит очень молодо и свежо. Перед камерой примадонна появилась в белой блузе с открытым декольте и черном пиджаке, ее волосы небрежно уложены, а на лице легкий макияж и сияющая улыбка.

Пугачева не стала подписывать снимок, оставила только эмодзи-сердечка, а поклонник тут же принялись комментировать новую публикацию артистки. "Хорошая компания, это бесценно в наше время. Да и во все времена, пожалуй", "Воины света", "Прекрасные люди в одной фотографии", "Прекрасные люди с честью и достоинством!", "Смелая женщина и певица! Браво!", "Три столба адекватности", "Любимые! Лучшие! Самые честные!", "Легендарная тройка и просто прекрасные люди, как оказалось", "Вы доказательство того, что Бог есть!", "Красивая очень", "Ах, какая замечательная компания!", - пишут в комментариях.

Напомним, Племянница Софии Ротару призналась, как переживает семейную трагедию: "Тебя очень не хватает...".

Как сообщала Politeka, Горбунов не смог сдержать своего гнева после новой атаки: "Может миру пора...".

Также Politeka писала, что Возле дома Ольги Сумской и Борисюка прогремели взрывы, актриса показала кадры ЧП: "Даже сидя в…"