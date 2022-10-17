Як повідомляє Politeka.net, українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик, як і тисячі інших українців, під час повітряних тривог теж спускається у безпечне місце. Сьогодні сигнал тривоги застав її на роботі. Лілія показала на своїй сторінці Instagram притулок, де вони ховалися зі знімальною групою. А також розповіла, що робить одразу після відбою.

Судячи з кадрів, які опублікувала телеведуча, вони ховаються у підвалі. Там знімальна група розмістила столики та стільці, за якими можна розміститися. Крім того, в кутку можна побачити вогнегасники.

"Сьогодні просто день тривог, який ми проводимо в укритті. Люди, будь ласка, бережіть себе. Будь ласка, не ігноруйте сигналу тривог. У такій реальності ми зараз живемо", - зазначила Лілія Ребрик і додала, що саме в сховищі їм довелося знімати далі.

До того ж телеведуча та актриса Лілія Ребрик показала кадри, на яких продемонструвала, що відразу біжить їсти і замовляє гарячий напій.

"Відбій!!! Терміново потрібно заїсти стрес... і каву", - зазначила знаменитість.

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