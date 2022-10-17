Как сообщает Politeka.net, украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик как и тысячи других украинцев, во время воздушных тревог тоже спускается в безопасное место. Сегодня сигнал тревоги застал ее на работе. Лилия показала на своей странице Instagram убежище, где они пряталась со съемочной группой. А также рассказала, что делает сразу после отбоя.
Судя по кадрам, которые опубликовала телеведущая, они прячутся в подвале. Там съемочная группа разместила столики и стульчики, за которыми можно разместиться. Кроме того, в углу можно заметить огнетушители.
"Сегодня просто день тревог, который мы проводим в укрытии. Люди, пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, не игнорируйте, сигнала тревог. В такой реальности мы сейчас живет", - отметила Лилия Ребрик и добавила, что именно в убежище им пришлось снимать дальше.
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Ко всему прочему телеведущая и актриса Лилия Ребрик показала кадры, на которых продемонстрировала, что сразу бежит кушать и заказывает горячий напиток.
"Отбой!!! Срочно нужно заесть стресс... и кофе", - отметила знаменитость.
Напомним, Ребрик в воздушном платье-вышиванке объявила о важном событии.
Как сообщала Politeka, Ребрик наглядно показала, где в Украине уже началась зима.
Также Politeka писала, Ребрик удивила содержимым своей сумочки, дочери положили маме особенные предметы.