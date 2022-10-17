Як повідомляє Politeka.net, українська виконавиця Злата Огневич з початку війни виступає з благодійними концертами на підтримку України. Крім того, вона активно волонтерить та розповідає про те, що відбувається в Україні.

Кілька годин тому вона прогулялася Києвом і показала в Instagram, як зараз виглядає знакове для неї місце, яке потрапило під обстріл росіян 10 листопада.

Після обстрілу росіян страждають переважно не військові, а цивільні об'єкти. Серед них – Будинок вчителя, який був знаковим місцем для Злати Огневич.

"Дім вчителя. Тут я отримала свій диплом інституту музики імені Глієра. У цьому будинку я дала купу концертів, коли була студенткою. Просто боляче бачити, як ворог крок за кроком намагається відібрати у нас те, що ми любимо, цінуємо. Але він не відніме у нас свободи. Як то кажуть, х*р вам, а не Україна", - заявила артистка.

Також українська співачка Злата Огневич показала результати його пошкодження від уламків ракети. На будівлі видно сліди від уламків ракети, зруйновану скляну баню та відсутність скла у вікнах.

Варто зазначити, що 10 жовтня росіяни здійснили масовий ракетний обстріл. Тоді серед міст, де лунали вибухи, був Київ.

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.