Как сообщает Politeka.net, украинская исполнительница Злата Огневич с начала войны выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины. Кроме того, она активно волонтерит и рассказывает о том, что происходит в Украине.

Несколько часов назад она прогулялась по Киеву и показала в Instagram, как сейчас выглядит знаковое для нее место, которое попало под обстрел россиян 10 ноября.

После обстрела россиян страдают в основном не военные, а гражданские объекты. Среди них – Дом учителя, который и был знаковым местом для Златы Огневич.

"Дом учителя. Здесь я получила свой диплом института музыки имени Глиера. В этом доме я дала кучу концертов, когда была студенткой. Просто больно видеть, как враг шаг за шагом пытается отобрать у нас то, что мы любим, ценим. Но он не отнимет у нас свободы. Как говорится, х*р вам, а не Украина", - заявила артистка.

Также украинская певица Злата Огневич показала результаты его повреждения от обломков ракеты. На здании видны следы от обломков ракеты, разрушенный стеклянный купол и отсутствие стекла в окнах.

Стоит отметить, что 10 октября россияне совершили массовый ракетный обстрел. Тогда среди городов, где прозвучали взрывы, был Киев.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.