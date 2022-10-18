Модель Белла Хадід у досить відкритих вбраннях показала, чому нею захоплюються щодня.

Як повідомляє Politeka.net, відома модель Белла Хадід щодня в Інстаграм показує свої найкращі кадри, ділиться цікавою інформацією та вражає фігурою. Після чергової зйомки Белла спромоглася захопити формами, які ледь були приховані за імітацією топа з каміння.

Цього разу Белла приміряла два протилежні образи і зробила акцент на стрункій фігурі.

Як відомо, Белла – одна з найвідоміших і найзатребуваніших топ-моделей останніх років, чиє тіло вважається сучасним еталоном. Як модель і колишня спортсменка, Хадід відповідально ставиться до свого харчування.

Тому в білому вбранні з каміння та в рожевому костюмі для Барбі вона виглядала дуже доглянуто та вдало.

Також протягом дня модель п'є багато рідини, обов'язково зелений смузі та селери сік.

«Я маю на увазі 🔥; Завжди чудова королева, люблю тебе; що тут справжнє; Це чудова прикраса 🖤; все що я хочу на різдво це белла хадід; О боже, сумую за Белле Хадід; Ти жартуєш, чи що?; так мило, що я одержимий».

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