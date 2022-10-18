Модель Белла Хадид в довольно открытых нарядах показала, почему ею восхищаются каждый день.

Как сообщает Politeka.net, известная модель Белла Хадид каждый день в Инстаграм показывает свои лучшие кадры, делится интересной информацией и впечатляет фигурой. После очередной съемки Белла смогла восхитить формами, которые едва были скрыты за имитацией топа из камней.

В этот раз Белла примерила два противоположных образа и сделала акцент на стройной фигуре.

Как известно, Белла – одна из самых известных и востребованных топ-моделей последних лет, чье тело считается современным эталоном. Как модель и бывшая спортсменка, Хадид ответственно относится к своему питанию.

Поэтому в белом наряде из камней и в розовом костюме для Барби она выглядела очень ухоженно и удачно.

Также в течение дня модель пьет много жидкости, обязательно зеленый смузи и сельдереевый сок.

«Я имею в виду 🔥; Всегда великолепная королева, люблю тебя; что здесь настоящее; Это прекрасное украшение 🖤; все что я хочу на рождество это белла хадид; О боже, скучаю по Белле Хадид; Ты шутишь, что ли?; так мило, что я одержим».

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