Как сообщает Politeka.net, известная модель Белла Хадид каждый день в Инстаграм показывает свои лучшие кадры, делится интересной информацией и впечатляет фигурой. После очередной съемки Белла смогла восхитить формами, которые едва были скрыты за имитацией топа из камней.
В этот раз Белла примерила два противоположных образа и сделала акцент на стройной фигуре.
Как известно, Белла – одна из самых известных и востребованных топ-моделей последних лет, чье тело считается современным эталоном. Как модель и бывшая спортсменка, Хадид ответственно относится к своему питанию.
Поэтому в белом наряде из камней и в розовом костюме для Барби она выглядела очень ухоженно и удачно.
Наступление ВСУ: в Минобороны сделали срочное и суровое предупреждение
Очередной масштабный обмен пленными: Украина вернула домой своих женщин, фото
Лия Ахеджакова - россиянам: "Надеюсь, все поняли, что происходит и к чему все идет?"
Расстрел на полигоне в Белгороде обрастает новыми подробностями: "Началось все с того…"
"Катя погибла": лидер "Вопли Видоплясова" Скрипка сообщил о трагедии с молодой музыканткой
Также в течение дня модель пьет много жидкости, обязательно зеленый смузи и сельдереевый сок.
«Я имею в виду 🔥; Всегда великолепная королева, люблю тебя; что здесь настоящее; Это прекрасное украшение 🖤; все что я хочу на рождество это белла хадид; О боже, скучаю по Белле Хадид; Ты шутишь, что ли?; так мило, что я одержим».
Напомним, "Мы живем в темноте, но…": Джамала обнадежила украинцев на фоне последних новостей.
Как сообщала Politeka, "Невыносимая боль": Могилевская после трагедии в Запорожье обратилась к украинцам.
Также Politeka писала, что Ефросинина мощно обратилась к украинцам, впечатлив видео: "Лучшая...".