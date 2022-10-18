Популярна українська співачка болівійського походження Мішель Андраде, яка стала ведучою одного із сезонів шоу "Орел і Решка", а нещодавно пішла з продюсерського центру Потапа та Горової, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка вклала кадри із нової фотосесії, на яких постала у нескромному образі.

Як видно, на нових фотографіях Мішель зображена на нічній прогулянці в мегаполісі. Перед камерою вона з'явилася в спокусливому образі – прозорому чорному ліфі, поверх якого одягла строкато-смугастий топ із рукавами та мотузками. Її волосся розпущене і злегка розпатлане, а на обличчі легкий макіяж і серйозний вигляд.

У підписі до публікації Андраде написала іспанською мовою: "Цими вулицями всі це знають, ти ніколи не дізнаєшся, що маєш, доки не втратиш". Шанувальники відразу почали коментувати нову публікацію артистки: "Вау! Стиль вогонь", "Улюблена", "Яка красуня", "Моє кохання", "Мішель, у тебе нереальна природна краса і доброта", "Ти найкрасивіша дівчина у Всесвіті", "Як завжди, вогонь", "Вау, немає слів, красуня", "Мрія поета".

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