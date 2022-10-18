Популярная украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде, которая стала ведущей одного из сезонов шоу "Орел и Решка", а недавно ушла из продюсерского центра Потапа и Горовой, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда вложила кадры из новой фотосессии, на которых предстала в нескромном образе.

Как видно, на новых фотографиях Мишель запечатлена на ночной прогулке в мегаполисе. Перед камерой она пояивлась в соблазнительном образе – прозрачном черной лифе, поверх которого надела пестро-полосатый топ с рукавами и веревочками. Ее волосы распущены и слегка растрепаны, а на лице легкий макияж и серьезный вид.

В подписи к публикации Андраде написала на испанском языке: "На этих улицах все это знают, ты никогда не узнаешь, что имеешь, пока не потеряешь". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию артистки: "Вау! Стиль огонь", "Любимая", "Какая красотка", "Моя любовь", "Мишель, у тебя нереальная природная красота и доброта", "Ты самая красивая девушка во Вселенной", "Как всегда, огонь", "Вау, нет слов, красотка", "Мечта поэта".

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