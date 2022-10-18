Телеведучий Григорій Решетник та його дружина Крістіна із задоволенням спілкуються з шанувальниками та балують їхні фото з особистого архіву.

Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник відзначив день народження 17 жовтня. Його дружина Крістіна на честь свята вирішила побалувати фото з особистого архіву. Теплі кадри з чоловіком Христина Решетник опублікувала на особистій сторінці в Instagram.

Христина поділилася теплими спогадами про той прекрасний період життя, коли вони були молодші, разом подорожували та каталися на лижах. Також можна побачити їхні фото із весілля. На знімках знято самого молодого українського телеведучого Григорія Решетника зі своєю дружиною, а також з їхніми синами Дмитром, Іваном та Сашком.

А на одному з кадрів молоді та щасливі Христина та Григорій цілуються, на іншому – чоловік тримає на руках старшого сина, який тоді був ще зовсім маленьким.

Підписникам Христини Решетник дуже сподобалися фото із сімейного архіву багатоднтної родини, про що вони повідомили у коментарях.

"Скільки радості! І очі ваші світяться однаково!", "Гарні та такі молоденькі", "З роками все краще і краще", "Так незвично бачити Григорія без бороди на перших фото. Так і хочеться поставити питання "А хто ця людина?"", – писали користувачі мережі.

Нагадаємо, дружина Решетника здивувала, як українці втерли носа росіянам після масованих ракетних ударів.

Також Politeka писала, що дружина Решетника показала, як їхнє сімейство проводить вечори без світла.

Як Politeka повідомляла, Решетник звернувся до українців із коротким посланням, фото.



