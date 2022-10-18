Телеведущий Григорий Решетник и его жена Кристина с удовольствием общаются с поклонниками и балуют их фото из личного архива.

Как сообщает Politeka.net, украинский телеведущий Григорий Решетник отметил день рождения 17 октября. Его жена Кристина в честь праздника решила побаловать фото из личного архива. Теплые кадры с мужем Кристина Решетник опубликовала на личной странице в Instagram.

Кристина поделилась теплыми воспоминаниями о том прекрасном периоде жизни, когда они были моложе, вместе путешествовали и катались на лыжах. Также можно увидеть их фото со свадьбы. На снимках запечатлен сам молодой украинский телеведущий Григорий Решетник со своей женой, а также с их сыновьями Дмитрием, Иваном и Сашей.

А на одном из кадров молодые и счастливые Кристина и Григорий целуются, на другом – мужчина держит на руках старшего сына, который тогда был еще совсем маленьким.

Подписчикам Кристины Решетник очень понравились фото из семейного архива многоднтной семьи, о чем они сообщили в комментариях.

"Сколько радости! И глаза ваши светятся одинаково!", "Красивые и такие молоденькие", "С годами все лучше и лучше", "Так непривычно видеть Григория без бороды на первых фото. Так и хочется задать вопрос "А кто этот человек?"", - писали пользователи сети.

Напомним, жена Решетника удивила, как украинцы утерли нос россиянам после массированных ракетных ударов.

Также Politeka писала, что жена Решетника показала, как их семейство проводит вечера без света.

Как Politeka сообщала, Решетник обратился к украинцам с коротким посланием, фото.



