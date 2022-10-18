Композиція "У твоєї душі" увійшла до її першого україномовного альбому "Сенсі", який Надія Дорофєєва представила публіці у вересні.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Надія Дорофєєва випустила новий кліп на пісню "У твоїй душі" та зачепила найтонші струни душі. За сюжетом, героїня вперше повертається до рідного дому після 24 лютого, де все нагадує про той жахливий день. Шматок відео з кліпу артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.



Композиція "У твоєї душі" увійшла до її першого україномовного альбому "Сенсі", який зірка представила публіці у вересні. Враховуючи те, що таких попсових пісень українською досить мало, виконавиця змогла підкорити цю нішу.

"Поки ворог відкрито радіє тому, що в Україні гинуть мирні люди, ми робимо все, щоб захистити свою землю. Поки ворог із захватом руйнує ракетами та дронами наші домівки та інфраструктуру, ми все відбудовуємо та зміцнюємо. Поки ворог чекає, що ми затулимо рота, опустимо руки та здамося, ми будемо ще завзятіше боротися, ще гучніше кричати про війну на весь світ, працювати, створювати, кохати, допомагати один одному, ЖИТИ!", - написала Надія Дорофєєва у підписі до відео.

У коментарях користувачі мережі визнавали, що їх зачепила пісня, а кліп змусив згадати початок вторгнення росії в Україну: "Яка робота, в самому серці", "Це неймовірний кліп, сльози вже ллються", "Дякую за цю роботу, серце розбите".

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