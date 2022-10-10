Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва - відома українська співачка, яка була солісткою "Час та Скло". А нещодавно зірка пішла від чоловіка Володимира Дантеса і почала зустрічатися з другом сім'ї Михайлом Кацуріним. Не забуває Надя і про Тікток, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Надя поділилася кадрами з виступу, де була у шкірі.

"Охололо наживо", - написала Надя під відео.

Фанати одразу почали ставити тисячі лайків та написати коментарі:

"Надя, правда що група Час і Скло відновлена?", "Клава на підтанцьовці", "У мене найяскравіший кумир", "Будеш крутіше Тіни Кароль", "надюша з субтитрами де букви Ї, є. Пісня класна, та й ти молодець не забула рідну Батьківщину", "Хочу вже звичайні концерти, а не в метро", "а став як холодна кава"....Ніби про Дантеса чи мені однієї так здається?" , "здалося що з рожевим волоссям аміна з тмпу)".

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А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва відкрито поскаржилася на бан через свої останні кадри .

Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, що зможе допомогти українцям перейти від важких новин.



