Композиция "У твоїй душі" вошла в ее первый украиноязычный альбом "Сенси", который Надежда Дорофеева представила публике в сентябре.

Как сообщает Politeka.net, украинская певица Надежда Дорофеева выпустила новый клип на песню "У твоїй душі" и задела тончайшие струны души. По сюжету, героиня впервые возвращается в родной дом после 24 февраля, где все напоминает о том ужасном дне. Кусочек видео из клипа артистка опубликовала на своей странице в Instagram.



Композиция "У твоїй душі" вошла в ее первый украиноязычный альбом "Сенси", который звезда представила публике в сентябре. Учитывая то, что таких попсовых песен на украинском достаточно мало, исполнительница смогла покорить эту нишу.

"Пока враг открыто радуется тому, что в Украине гибнут мирные люди, мы делаем все, чтобы защитить свою землю. Пока враг с восторгом разрушает ракетами и дронами наши дома и инфраструктуру, мы все восстанавливаем и укрепляем. Пока враг ждет, что мы закроем рот, опустим руки и сдадимся, мы будем еще яростнее бороться, еще громче кричать о войне на весь мир, работать, создавать, любить, помогать друг другу ЖИТЬ!", - написала Надежда Дорофеева в подписи к видео.

В комментариях пользователи сети признавали, что их тронула песня, а клип заставил вспомнить начало вторжения россии в Украину: "Какая работа, в самом сердце", "Это невероятный клип, слёзы уже льются", "Спасибо за эту работу, сердце разбито".

Также не сдержался новый парень певицы Миша Кацурин и написал: "Такая грустная и очаровательная".

Напомним, Дорофеева нарвалась на угрозы от россиян, певица поделилась фото.

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