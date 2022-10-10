Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка висловилася про постійні обстріли мирних українських міст з боку російських окупантів та поділилася переживаннями.

"Кожен день сподіваєшся – ось ось і все скінчиться! Але бляха ні…

Скільки горя та болю тільки за останній тиждень, скільки людей втратили й продовжують втрачати свої домівки! Запоріжжя, Миколаїв, Харків та багато інших міст.. Так, ми всі намагаємось жити, але цей біль всередині не полишає – він глибоко вкоренився у буденному житті всіх українців. Неможливо мовчати, коли бачиш стільки зруйнованих життів!", — пише Дорофєєва.

Надя також додала, що 11 жовтня має відбутися прем'єра кліпу на її пісню «у твоїй душі», що увійшла до її першого україномовного альбому "Сенси".

Шанувальники в коментарях підтримали артистку:

"Кожен українець мріє прокинутися вранці не під сирену чи вибух, а зі словами Зеленського ми перемогли 😭";

"Мовчать лише ті, хто боїться, і ось вони повинні бути в бані!";

"Це буде крик душі.. 💙💛Нас неможливо зламати попри все!";

"Ми все витримаємо.. Все рано чи пізно буде добре 💔.. Головне триматись разом і ніколи не роз'єднуватись.. Не втрачати надію і вірити в нашу перемогу".

Нагадаємо, що новий бойфренд Надії Дорофєєвої показав співачку у "вбранні Єви".

Як повідомляла Politeka, Надежда Дорофєєва відверто розповіла про свій стан і чим вона лікується.

Також Politeka писала, що Надію Дорофєєву вразив обстріл окупантів по гуманітарній колоні.