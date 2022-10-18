Як повідомляє Politeka.net, українська блогерка, дружина 56-річного виконавця Віктора Павлика Катерина Репяхова зараз разом із сином Михайлом перебуває в Ізраїлі, де планує пробути цілий місяць. Туди вона поїхала до своєї сестри і вже активно ділиться кадрами з відпустки на своїй сторінці в Instagram.



Разом з мамою та маленьким синочком Катерина Репяхова влаштувала прогулянку Єрусалимом - одне з найдавніших міст планети, назва якого з івриту перекладається як "Місто світу". Справжній музей просто неба, де кожен камінь дихає історією, а час зупиняється. Там збираються паломники з усього світу та щодня звучать тисячі молитов біля Стіни Плачу.

На відео вона показала старі вулички, де зосереджені основні визначні пам'ятки, дійти яких найчастіше можна пішки.

Під кадрами співак Віктор Павлик написав, що дуже радіє, що його сім'я перебуває в Ізраїлі на Священній землі: "Так, це особливе місце! найкрутіше місце на землі. Я радий, що синочок там, на землі обітованій".

Користувачі мережі зазначали в коментарях, що місто дійсно прекрасне і залишали приємні коментарі для Катерини Репяхової : "Круте місце", "Немає нічого кращого вдома, але хотілося б там хоч раз побувати", "Старе місто, яке варто відвідати".

Нагадаємо, молода дружина Павлика похвалилася розвагами в Ізраїлі без чоловіка.

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Як Politeka повідомляла, молода дружина Віктора Павлика похизувалась планами на відпустку.