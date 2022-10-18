Как сообщает Politeka.net, украинская блогерша, жена 56-летнего исполнителя Виктора Павлика Екатерина Репяхова сейчас вместе с сыном Михаилом находится в Израиле, где планирует пробыть целый месяц. Туда она поехала к своей сестре и уже активно делиться кадрами из отпуска на своей странице в Instagram.



Вместе с мамой и маленьким сынишкой Екатерина Репяхова устроила прогулку по Иерусалиму - один из древнейших городов планеты, название которого с иврита переводится как "Город мира". Настоящий музей под открытым небом, где каждый камень дышит историей, а время останавливается. Там собираются паломники со всего мира и ежедневно звучат тысячи молитв у Стены Плача.

На видео она показала старые улочки, где сосредоточены основные достопримечательности, дойти до которых чаще всего можно пешком.

Под кадрами певец Виктор Павлик написал, что очень радуется, что его семья находится в Израиле на Священной земле: "Да, это особое место! И я рад, что мои любимые на этой Земле. Там Христос отдал свою жизнь за все наши грехи. Это самое крутое место на земле. Я рад, что сыночек там, на Земле обетованной".

Пользователи сети отмечали в комментариях, что город действительно прекрасен и оставляли приятные комментарии для Екатерины Репяховой: "Крутое место", "Нет ничего лучше дома, но хотелось бы там хоть раз побывать", "Старый город, который стоит посетить".

Напомним, молодая жена Павлика похвасталась развлечениями в Израиле без мужа.

Также Politeka писала, что молодая жена Павлика решила на время расстаться с мужем ради очередного отдыха.

Как Politeka сообщала, молодая жена Виктора Павлика похвасталась планами на отпуск.