Після того, що сталося, не змогла приховати свого гніву дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк.

Як повідомляє Politeka.net, сьогодні українці зустріли ранок під звуки повітряної тривоги. Росія в середньому 5 годин поспіль бомбила ракетами і запускала дрони Україною. Після того, що сталося, не змогла приховати свого гніву дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк. У своєму Instagram вона опублікувала пост, у якому дала зрозуміти, що росіянам ніколи не залякати українців.

"Вже пора це зрозуміти…. @уй вам, а не Україна! Ми – найкращий народ у світі!!!! Дякую ЗСУ, дякую кожному Захиснику та Захисниці, кожному Медику, кожному бізнесменові, які працюють на благо, кожному Громадянину який допомагає, в якій країні б не був! Ми точно житимемо у вільній і незалежній, а головне непокореній Державі, а ви так і залишитеся рабами! СЛАВА УКРАЇНІ!", - написала Христина Горняк.

В якості ілюстрації дружина ведучого Володимира Остапчука опублікувала фотоарт пам'ятника Батьківщині Матері, яка показує середній палець всім ворогам.

Варто зазначити, що Володимир Остапчук одружився з юристом Христиною Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила у заміському комплексі під Києвом. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.



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