Как сообщает Politeka.net, сегодня украинцы встретили утро под звуки воздушной тревоги. Россия в среднем 5 часов подряд бомбила ракетами и запускала дроны по Украине. После случившегося не смогла скрыть своего гнева жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором дала понять, что россиянам никогда не запугать украинцев.
"Уже пора это понять…. @уй вам, а не Украина! Мы – лучший народ в мире!!!! Спасибо ВСУ, спасибо каждому Защитнику и Защитнице, каждому Медику, каждому бизнесмену, которые работают во благо, каждому Гражданину который помогает, в какой стране бы ни был! Мы точно будем жить в свободном и независимом, а главное непокоренном Государстве, а вы так и останетесь рабами! СЛАВА УКРАИНЕ!", - написала Кристина Горняк.
В качестве иллюстрации, жена ведущего Владимира Остапчука опубликовала фотоарт памятника Родины Матери, которая показывает средний палец всем врагам.
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Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.
Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.
Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.
Также Politeka писала, что жена Остапчука в невесомой одежде предалась наслаждению с бокалом в руке.