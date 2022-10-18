Как сообщает Politeka.net, сегодня украинцы встретили утро под звуки воздушной тревоги. Россия в среднем 5 часов подряд бомбила ракетами и запускала дроны по Украине. После случившегося не смогла скрыть своего гнева жена ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк. В своем Instagram она опубликовала пост, в котором дала понять, что россиянам никогда не запугать украинцев.

"Уже пора это понять…. @уй вам, а не Украина! Мы – лучший народ в мире!!!! Спасибо ВСУ, спасибо каждому Защитнику и Защитнице, каждому Медику, каждому бизнесмену, которые работают во благо, каждому Гражданину который помогает, в какой стране бы ни был! Мы точно будем жить в свободном и независимом, а главное непокоренном Государстве, а вы так и останетесь рабами! СЛАВА УКРАИНЕ!", - написала Кристина Горняк.

В качестве иллюстрации, жена ведущего Владимира Остапчука опубликовала фотоарт памятника Родины Матери, которая показывает средний палец всем врагам.

Стоит отметить, что Кристина Горняк вышла замуж за Владимира Остапчука 15 октября 2020 года. Свадебная церемония проходила в загородном комплексе под Киевом. За время торжества невеста сменила три наряда. В январе 2021 года Остапчук сообщил, что жена взяла его фамилию.

Напомним, что жена Остапчука показала свою настоящую любовь вдали от мужа.

Как сообщала Politeka, жена Остапчука в мини заворожила фигуркой.

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