Український танцюрист та актор Назар Грабар, який співпрацював зі співачкою Світланою Лободою, жив у Бучі Київської області. За його словами, окупанти проникли до його будинку. Як розповів актор для YouTube-каналу "Money 24", який захищає Батьківщину у лавах ЗСУ, у його будинку окупанти утримували місцевих людей.
Назар Грабар зізнався, що перебувати вдома після того, як там жили загарбники, дуже непросто. Він зазначив, що у його будинку влаштували біля штаб-квартири. Вперше Назар туди потрапив, коли йому дали відпустку за сімейними обставинами на 10 днів.
"Там уже прибрано було, чисто, але вдома у мене були пробиті стіни, розбиті вікна, гільзи з АКМ російської (автомат Калашнікова модернізований. – прим.ред.), гільзи з ПМ (пістолет Макарова. – Ред.), а також наручники , пристебнуті до батареї. Тобто вони ще когось там утримували", – поділився військовий танцюрист.
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Перебувати в самому будинку тепер йому важко, хоч Назар Грабар визнає, що дуже любить Бучу.
"Складно психологічно тепер перебувати вдома, коли думаєш про те, що вони творили там, але по Бучі я скучив. Я коли приїхав, я взагалі не хотів йти нікуди кілька днів", – додав Назар.
Нагадаємо, що Лобода не могла публічно засуджувати події росії, співачка зробила зізнання.
Як повідомляла Politeka, танцор Лободи пішов на фронт і зворушив історією, як це сталося.
Також Politeka писала, що танцюрист Лободи побував у своєму будинку після звільнення Бучі.