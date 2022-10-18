Назар Грабар признался, что находиться дома после того, как там жили захватчики, очень непросто.

Украинский танцор и актер Назар Грабар, сотрудничавший с певицей Светланой Лободой, жил в Буче Киевской области. По его словам, оккупанты пробрались в его дом. Как рассказал актер для YouTube-каналу "Money 24", защищающий Родину в лавах ВСУ, в его доме оккупанты удерживали местных людей.

Назар Грабар признался, что находиться дома после того, как там жили захватчики, очень непросто. Он отметил, что в его доме устроили у штаб-квартиру. Впервые Назар туда попал, когда ему дали отпуск по семейным обстоятельствам на 10 дней.

"Там уже убрано было, чисто, но дома у меня были пробитые стены, разбитые окна, гильзы из АКМ русского (автомат Калашникова модернизированный. – прим.ред.), гильзы из ПМ (пистолет Макарова. – Ред.), а также наручники, пристегнутые к батарее. То есть они еще кого-то там удерживали", – поделился танцор-военный.

Находиться в самом доме теперь ему тяжело, хотя Назар Грабар признает, что очень любит Бучу.



"Сложно психологически теперь находиться дома, когда думаешь о том, что они творили там, но по Буче я соскучился. Я когда приехал, я вообще не хотел идти никуда пару дней", – добавил Назар.

Напомним, что Лобода не могла публично осуждать действия рф, певица сделала признание.

Как сообщала Politeka, танцовщик Лободы пошел на фронт и растрогал историей, как это произошло.

Также Politeka писала, что танцор Лободы побывал в своем доме после освобождения Бучи.