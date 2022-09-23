Назар Грабов розповів, що він із братом пішов служити. Нині два брати перебувають на фронті та захищають Батьківщину.

Український танцюрист і актор Назар Грабар, який працював разом зі співачкою Світланою Лободою, розповів про свою службу у ЗСУ. Там він перебуває разом із братом. Про це Назар Грабар розповів в інтерв'ю ЖВЛ на YouTube.

Актор не відразу вступив до лав ЗСУ. Після повномасштабного вторгнення росії в Україну він виїхав із Бучі на Захід, де мешкав у сімейному будинку дружини свого брата. У цей час окупанти руйнували та грабували його будинок.

На Заході України вони допомагали розвантажувати гуманітарні вантажі, приймали біженців та планували повернення до Київської області. Відразу після приїзду до столиці Назар Грабар вирішив служити на передовій.

"Наступного дня були в черзі до військкомату о сьомій ранку. Брат до мене підходить і каже: "Не переживай, я тебе образити не дам". Він мене самого не пустить. Точно так само, як і я його не пущу", – поділився танцівник.

З того часу два брати захищають Україну на фронті. Назар Грабар воював на передовій кілька місяців поспіль, доки його не відпустили на 10 днів додому. Скоро він знову вирушить на передову.

Нагадаємо, що Лобода не могла публічно засуджувати події росії, співачка зробила зізнання.

Як повідомляла Politeka, Лобода поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.

Також Politeka писала, що Лобода відповіла на претензії, чому говорить російською мовою і не переходить на українську.