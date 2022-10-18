Дружина продюсера студії "Квартал 95" Олександра Божкова Ганна Саліванчук є популярною актрисою, яка виховує двох дітей із чоловіком та активно займається своєю кар'єрою. Вона публікує нові кадри щодня, розповідаючи про трудові будні.

«Українці, незважаючи на війну, продовжують кайфувати від життя. На картингу - не було вільних місць, по всьому Києву, усі займаються спортом. На ковзанці – людей повно» - зізналася Ганна.

Вона також нагадала, що й сама продовжує тренування, незважаючи на всі складнощі, а її діти – старанно навчаються.

«У Микити – ускладнення після корони, кажуть, півроку буде знижений імунітет. А я просто підвернула ногу, розтягла зв'язки, п'ять днів треба не перенапружувати».

Також на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила цікаву посаду.

"Перестань скаржитися на життя! Те, що ти називаєш труднощами, - відповів Вчитель, - насправді є частиною твоєї мети. Досить з цим боротися. Тільки подумай про це і прийми до уваги, коли вибираєш шлях. Уяви, що ти стріляєш з цибулі. Мета далеко, ти не бачиш її, оскільки на землю опустився густий ранковий туман", - пише Ганна.

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" в одному простирадлі розповіла про бурхливе минуле.

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